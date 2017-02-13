​Синоптики рассказали, когда потеплеет

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​Синоптики рассказали, когда потеплеет

Синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни, передает РГП "Казгидромет"

Установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7-12 градусов по Цельсию, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона.

Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесёт с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики:

- на западе ночью повышение от 13-23 до 3-8 градусов, местами 11-16 мороза;

- на севере, востоке и в центре страны от 20-30 до 17-25 мороза;

- в южных регионах 0-5, местами 10-15 мороза.

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