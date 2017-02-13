Против гражданских браков в Казахстане выступил депутат

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Против гражданских браков в Казахстане выступил депутат

По его мнению, за такой формой отношений "нет обязательств, глубокого стремления родителей вложить семейные ценности".

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров призвал пересмотреть отношение казахстанского общества к гражданскому браку, передает Kazpravda.kz.

"Понятие "Гражданский брак" прочно вошло в обиход, в сознание наших граждан. А ведь за такой формой брака нет обязательств, нет глубокого душевного стремления родителей вложить в сознание детей незыблемые семейные традиционные ценности. На заседании совета матерей АНК в 2015 году прозвучали следующие цифры: 72 тысячи детей рождены вне брака, более 400 тысяч матерей-одиночек, свыше 60 тысяч отцов-одиночек. Только с одной матерью проживают и воспитываются 700 тысяч детей, а только с отцом - более 300 тысяч, у нас свыше 31 тысячи детей-сирот", - привел статданные Абдиров.

По его словам, по состоянию на 1 января 2016 года в детских домах воспитывается более 6 тысяч детей. А согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане третий год подряд снижается число заключенных браков, в то время как число зафиксированных разводов растет 7-й год подряд, и это происходит при постоянном росте населения страны.

"Говоря обо всем этом, мы полагаем, что если все данные проблемы в сфере семейно-бытового насилия сводить только к деяниям, которые подпадают под определение преступных, то серьезного продвижения в решении этих проблем добиться не получится. Необходимо детально изучить условия формирования процесса в этой сфере", - призвал депутат.

Как отметил Абдиров, "институт семьи является одной из фундаментальных основ государства и общества, а следовательно и нашей национальной безопасности".

"Поэтому вопросы состояния института семьи в стратегической перспективе должно находиться в зоне особого внимания, как со стороны государства, так и всего гражданского общества. Гражданский патриотизм является движущей силой в развитии любого государства. И неслучайно на воспитание этого качества у казахстанцев делает ставку Глава государства", - резюмировал Абдиров.

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