Жанболат Мамай арестован на 2 месяца

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Жанболат Мамай арестован на 2 месяца

Суд в Алматы арестовал Жанболата Мамая на два месяца по обвинению в пособничестве беглому банкиру Мухтару Аблязову, передал Sputnik Казахстан.

Медеуский районный суд Алматы 11 февраля санкционировал арест главного редактора газеты "Трибуна" Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка "БТА" Мухтаром Аблязовым, сообщает международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".

Сообщается, что перед арестом Жанболат сделал публичное заявление: "Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по предъявленным мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью".

О задержании Мамая в качестве пособника бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова стало известно 10 февраля. По заявлению антикоррупционного ведомства, Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна".

Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.

С февраля 2002 года Аблязов находился в Казахстане под подпиской о невыезде, в марте арестован за создание преступной группы, незаконную предпринимательскую деятельность и злоупотребление служебным положением, а летом осужден к шести годам лишения свободы. В апреле 2003 года был помилован президентом и уехал в Россию, но в 2005 году вернулся.

Ранее Генпроуратура РК распространила официальное заявление, в котором сообщала, что за совершение многочисленных преступлений Аблязов и его сообщники преследуются не только Казахстаном и Российской Федерацией, но и рядом европейских государств, в том числе Украиной и Швейцарией, а в Великобритании он осужден на 22 месяца лишения свободы.

В ведомстве также отмечали, что казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ. Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 миллиарда долларов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике. Каждый эпизод этого дела содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге.

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