​Панихида по Джанбурчину пройдёт 14 февраля

Автор:
​Панихида по Джанбурчину пройдёт 14 февраля

Церемония прощания с Козы-Корпешем Джанбурчиным состоится 14 февраля в Астане, сообщает пресс-служба счетного комитета.

«Церемония прощания с председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпешем Джанбурчиным состоится 14 февраля текущего года в 09:00 в Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького по адресу: г.Астана, ул.Желтоксан, 11», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля скончался глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.01.2011, 17:27
  
Умер народный писатель Казахстана Кадыр Мырзалиев 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Новый вид спорта может появиться в Казахстане
"МВД и КНБ вымогают друг у друга взятку - это дно, ниже некуда. Надеюсь, генпрокуратура обратит внимание" - полковник КНБ 3
Какие девушки нравятся Димашу Кудайбергенову 5
Британские СМИ объяснили, как пример Жаната Жакиянова вдохновит других боксеров
Умер глава счетного комитета Джанбурчин 1
Жанболат Мамай арестован на два месяца на период расследования
Застрявших в заносах на трассе людей спасли полицейские в Карагандинской области
Димаш Кудайбергенов вошел в тройку лидеров конкурса I Am a Singer
Сбербанк прокомментировал слухи о новом курсе валюты 1
Димаш Кудайбергенов может поехать учиться в музыкальный колледж в Голливуде
Loading...