​Панихида по Джанбурчину пройдёт 14 февраля

Церемония прощания с Козы-Корпешем Джанбурчиным состоится 14 февраля в Астане, сообщает пресс-служба счетного комитета.
«Церемония прощания с председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпешем Джанбурчиным состоится 14 февраля текущего года в 09:00 в Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького по адресу: г.Астана, ул.Желтоксан, 11», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля скончался глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин.
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