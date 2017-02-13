​Панихида по Джанбурчину пройдёт 14 февраля

Церемония прощания с Козы-Корпешем Джанбурчиным состоится 14 февраля в Астане, сообщает пресс-служба счетного комитета.

«Церемония прощания с председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпешем Джанбурчиным состоится 14 февраля текущего года в 09:00 в Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького по адресу: г.Астана, ул.Желтоксан, 11», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля скончался глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин.