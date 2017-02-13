Новый вид спорта может появиться в Казахстане

Идея павлодарским студентам пришла чисто случайно. Однако, эстафету уже подхватила молодежь из других регионов, разыграв на катке «аксерек-коксерек». Старшее поколение только приветствует такие начинания, понимая, что сейчас и время другое. Но надо сказать, что дальше всех пошли пользователи Казнета, предложившие кокпар на снегоходах и борьбу на мотоцикле. На скоростных дорогах. Александр Вервекин встретился с авторами этих идеи.

Кыз куу на льду. В начале была идея, после - обсуждение в узком кругу. Авторы идеи студенты Раушан Мухина и Дидар Бауржанов.

Студенты ПГУ сыграли не на конях, а на коньках. Сняли об этом видео и выложили в интернет.

«Мы решили бросить вызов другим вузам нашей страны, чтобы они придумали свой новый вид спорта, также связав это с нашими казахскими традициями, и так же преподнести это в современном стиле», - студентка ПГУ им. С. Торайгырова Раушан Мухина.

Ролик со студенческим кыз куу на ледяном катке молодёжь разместила в «Инстаграмм» и «Фейсбук», сопроводив его текстовым вызовом к учащимся всех ВУЗов Казахстана. Мол, кто способен так же на льду осовременить давно известные или может позабытые игры? Новый взгляд на старинный обычай называют детрадиционализацией.