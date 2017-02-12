Какие девушки нравятся Димашу Кудайбергенову

Китайские СМИ опубликовали интервью с Димашем Кудайбергеновым, в котором он рассказал о своих критериях при выборе спутницы жизни, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" в Китае.

«У нее должен быть правильный характер. Я думаю, что вы сможете найти парня получше меня», - ответил он на вопрос одной из журналисток о том, какой тип девушек ему нравится. Чуть позже Димаш конкретизировал, что «правильный» характер подразумевает добрый нрав и воспитанность. Певец также сообщил о том, что при подготовке к четвертому этапу конкурса «Singer» он провел в подготовке несколько бессонных дней и ночей, изучая песню на китайском языке. «Китайский язык - самый трудный в мире», - подчеркнул Димаш Кудайбергенов. Напомним, ранее авторитетное китайское издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал о том, что, якобы, у Димаша Кудайбергенова есть девушка. Казахстанский певец вторую неделю подряд возглавляет рейтинг 10 самых популярных звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и др.) в Поднебесной. Он составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по просмотрам видео артиста, телевизионному рейтингу и т.п. Китайские фанаты выслеживают Димаша, покупают билеты на его авиарейсы и посылают письма с признанием в любви на казахском языке. В субботний вечер в эфир хунаньского телевидения вышла запись четвертого этапа конкурса «I am a singer», на котором Димаш Кудайбергенов впервые в музыкальном состязании спел на китайском языке и занял третье место. За несколько часов до показа «Singer» в праздничном концерте на Hunan.TV по случаю фестиваля фонарей «Юаньсяо» он спел песню «Ой Жайлау». 5-ый этап конкурса «Singer» будет показан по хунаньскому телевидению 18 февраля. Но уже известно, что казахстанский певец с песней «Uptown Funk» и прошел в следующий тур музыкального состязания.