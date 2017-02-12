Умер глава счетного комитета Джанбурчин

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Умер глава счетного комитета Джанбурчин

Фото bnews.kz

Глава Счетного комитета РК Козы-Корпеш Джанбурчин скончался в ночь на 12 февраля. Причиной смерти Козы-Корпеша Джанбурчина стала острая сердечная недостаточность, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня на 57-м году жизни скоропостижно скончался председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин. Причина смерти — острая сердечная недостаточность", — отметили в пресс-службе комитета.

Козы-Корпеш Джанбурчин родился 2 июля 1960 года впоселке Жаркамыс Актюбинской области.

В 1982 году закончил Московский экономико-статистический институт "Экономист-математик". Работал главным специалистом Государственного комитета РК по экономике (1991-1992); консультантом Высшего экономического совета при президенте РК (1992-1993); заместителем руководителя Совета экономических консультантов при президенте РК (1993-1994); национальным директором бюро комиссии Европейских сообществ в Казахстане (1994-1995); председателем комитета по экономике города Алматы (1995-1997); заместителем акима города Алматы (06.1997-09.2003); заместителем министра обороны РК по экономике и финансам (09.2003-02.2007); заместителем секретаря Совета Безопасности РРК (02.2007-2009); заместителем секретаря Совета Безопасности РК — заведующим секретариатом Совета Безопасности РК (09.2009-01.2014); председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (01.2014-02.2017) Остались жена, два сына и дочь.

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