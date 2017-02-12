Жанболат Мамай арестован на два месяца на период расследования

Исполняющий обязанности главного редактора оппозиционной газеты «Трибуна» Жанболат Мамай решением Медеуского районного суда Алматы оставлен на два месяца под арестом (до 10 апреля) на период расследования по обвинениям уголовного характера, сообщает Радио Азаттык.

Мамай был задержан вчера по обвинению в причастности к делу находящегося во Франции оппозиционного политика и бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова. Мамай обвиняется в причастности к «хищению денег БТА-банка» посредством финансовых операций газеты «Трибуна».

Жанболат Мамай и его адвокат Жанара Балгабаева ходатайствовали на суде о том, чтобы к нему применили меру пресечения, не связанную с арестом. Свою просьбу они аргументировали тем, что он женат и имеет несовершеннолетнюю дочь; он является единственным ребенком у своих престарелых родителей; он характеризуется положительно. Кроме того адвокат Балгабаева обратила внимание суда на то, что следствие, по ее мнению, неверно интерпретирует положения статьи 193 уголовного кодекса, в соответствии с которыми следствие подозревает Мамая в совершении тяжкого преступления, хотя инкриминируемые ему деяния, по мнению Балгабаевой, подпадают под определение преступления средней тяжести, по которому не предусмотрен арест в качестве меры пресечения.



За Жанболата Мамая в качестве поручителей на суде выступили журналисты Рысбек Сарсенбай, Гульжан Ергалиева и правозащитник Андрей Свиридов, а также гражданские активисты Рамазан Есергепов и Маржан Аспандиярова. Они дали положительную характеристику Мамаю и взяли на себя обязательство, что если в отношении него вынесут меру пресечения, не связанную с арестом, и если он нарушит ее, то они готовы нести соответствующую ответственность, в том числе и материальную (штраф).



Сегодняшний судебный процесс длился долго - в перерывами свыше четырех часов. Сторонникам Жанболата Мамая поначалу разрешили присутствовать на суде, однако потом судья Анина Баудалетова запретила их присутствие, аргументируя тем, что кто-то из присутствующих якобы ведет прямой репортаж из зала суда. На оглашение постановления суда были допущены со стороны близких и защиты Мамая - только его отец Мамай Бекхожиев и адвокат Жанара Балгабаева.

Адвокат Жанболата Мамая в телефонном разговоре с Азаттыком заявила, что сегодняшнее судебное решение будет обжаловано в апелляционном порядке.

Сегодня его соратниками было распространено письмо Жанболата Мамая, где он отрицает обвинения в свой адрес, назвав их политически мотивированным с целью помешать его журналистской деятельности и изданию газеты «Трибуна». Мухтар Аблязов на своей странице в социальной сети Facebook по поводу дела Жанболата Мамая также заявил, что в этом деле есть политическая подоплека.