Застрявших в заносах на трассе людей спасли полицейские в Карагандинской области

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Застрявших в заносах на трассе людей спасли полицейские в Карагандинской области

Фото inform.kz

Три машины с полным салоном людей выехали в путь, несмотря на мороз и сильный ветер. Застрявшие в заносах авто обнаружил дорожный патруль, передает Информбюро.

Восьмерых человек, в том числе двоих детей, спасли полицейские батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области. Застрявших на заснеженной дороге три автомобиля обнаружили на 973 км трассы Алматы - Екатеринбург.

Водители отправились в дорогу, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура. В пути застряли три машины. Автовладельцы, завидев дорожный патруль, бросились к полицейским с просьбой помочь им выбраться из снежного плена.

"Водители просили помочь не себе, а пассажирам, среди которых были совсем маленькие дети. Два экипажа подключились к спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации. Вытолкав машины из сугробов, инспекторы областного батальона старшины полиции Кусаинов, Медетов, старший сержант полиции Кабыкенов и старший лейтенант полиции Сеитов эвакуировали людей в Караганду. Среди восьми спасённых двое детей, самому младшему пассажиру исполнилось семь месяцев, второму ребёнку – пять лет", – сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Видео операции записано на жетоны полицейских.

Водители застрявших машин написали на имя начальника местной полицейской службы области благодарственные письма.

В начале февраля в Жамбылской области застряли 45 автомобилей на перевале Шакпак на автодороге Алматы – Ташкент. В ходе операции спасено 35 детей и почти 200 взрослых.

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