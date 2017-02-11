Димаш Кудайбергенов вошел в тройку лидеров конкурса I Am a Singer

На четвертом этапе конкурса «Singer» Димаш Кудайбергенов занял третье место, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Первое место заняла группа «Сяо Цзиньтэн Шицзы» («Lion») с песней «Ты мой самый любимый человек», второе - Линь Илянь с песней «Мой самый любимый», третье - Димаш с песней «Осенняя печаль», четвертое - Ду Лиша с песней «По-настоящему люблю тебя», пятое - Чжан Цзе с песней «Better Man», шестое - Тань Цзин (прим. - заняла первое место на третьем этапе), седьмое - Чжао Лэй», - передают китайские СМИ.

В социальной сети «Weibo» на странице рабочей группы Димаша опубликованы его фотографии с 4-го этапа конкурса. Там же указано, что стилистом артиста выступает BG Fashion, визажистом и парикмахером - DO Fashion.

Одежда певца - Gucci 17SS, шарф - Paul Smith 17SS, шляпа - Albertus Swanepoel, обувь - Gucci 17SS, кольцо - H&M, браслет из Японии.

Примечательно, что выбранная казахстанским певцом песня была исполнена в 2013 году на конкурсе «I am a singer» китайским певцом Ша Баоляном.



Песня о любви и расставании. «Я хочу, чтобы ты помнила молчаливое обещание, я не боюсь одиночества, боюсь, что ты одинока», - поется в куплете.

Автору и первому исполнителю «Осенней печали» Джеки Чун Хок-Яу (Jacky Cheung) сейчас 55 лет, его карьера началась после победы на конкурсе любительской песни 1984 года. Он является одним из четырех «Небесных Царей» кантопопа, наряду с Энди Лау, Аароном Квоком и Леоном Лаем.