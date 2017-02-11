Сбербанк прокомментировал слухи о новом курсе валюты

Казахстанцев напугали "новым курсом валюты", передает Tengrinews.kz. По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.
Теги: Сбербанк, курс валют
Казахстанцев напугали "новым курсом валюты", передает Tengrinews.kz. По мессенджеру WhatsApp стали рассылать некий документ, в котором указан курс доллара к тенге и другим валютам.
Теги: Сбербанк, курс валют
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