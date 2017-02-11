Димаш Кудайбергенов может поехать учиться в музыкальный колледж в Голливуде

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Димаш Кудайбергенов может поехать учиться в музыкальный колледж в Голливуде

Казахский национальный университет искусств ведет переговоры с Колледжем современной музыки в Лос-Анджелесе, чтобы дать возможность Димашу Кудайбергенову обучаться там, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ректора КазНУИ Айман Мусаходжаеву.

«В рамках реализации программы академической мобильности ведутся переговоры с руководством Musicians Institute (Сollege of Contemporary Music) (Лос-Анджелес, США) о приеме Димаша Кудайбергенова в институт для обучения сроком на 120 дней», - сказала Айман Мусаходжаева.

Музыкальный колледж находится в сердце Голливуда, штат Калифорния. Музыкальный колледж в Голливуде: основное направление - музыкальное. Учебное заведение выпустило знаменитых артистов, в том числе Red Hot Chili Peppers, Мэрайя Кэри, рок-гитариста, участника группы Mr. Big Пола Гилберта.

В настоящее время Димаш Кудайбергенов учится на третьем курсе кафедры «Искусство эстрады» КазНУИ.

Напомним, 22-летний актюбинец Димаш Кудайбергенов принял участие в музыкальном конкурсе I Am a Singer в Китае. В первый же конкурсный день он исполнил композицию SOS d’un terrien en dеtresse на французском языке и стал победителем первого этапа. Всего будет 14 этапов. Многие китайские фанатки признаются в любви актюбинцу и даже решили выучить казахский язык, чтобы понимать, о чем пишет их кумир Димаш Кудайбергенов в Инстаграм.

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