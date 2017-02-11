450 тыс баррелей нефти в сутки планируют добывать на Кашагане на первом этапе

450 тыс. баррелей нефти в сутки планируют добывать на месторождении Кашаган, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, на первом этапе освоения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эксплуатационный цикл первого этапа проекта освоения месторождения Кашаган составляет десятки лет, и последующие этапы освоения в настоящий момент находятся на стадии планирования. Тем не менее, мы недавно получили одобрение Правительства РК на проведение подготовительных инженерно-технических работ в рамках проекта дальнейшего расширения производства на первом этапе освоения месторождения Кашаган. Проект расширения производства в рамках первого этапа, который называется «ЦК01», предусматривает капиталовложения, направленные на увеличение объема добычи на 80 тыс. баррелей в сутки в результате ввода дополнительных мощностей по компримированию и закачке сырого газа на морском комплексе в Каспийском море. Одобрение Правительства позволяет НКОК начать подготовительные инженерно-технические работы в 2017 году и разработку планов дальнейших инженерно-технических работ на 2018 год.

После завершения данного проекта объем добычи на первом этапе может достигнуть целевого уровня 450 тыс. баррелей в сутки», - сообщил управляющий директор консорциума «Норт Каспиан Оперейтинг Компании Б.В.» Бруно Жардэн.