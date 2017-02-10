В России задержали казахстанца, выстрелившего в глаз 13-летней девочке

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В России задержали казахстанца, выстрелившего в глаз 13-летней девочке

В Челябинске полицейские задержали 18-летнего молодого человека, причинившего тяжкий вред здоровью несовершеннолетней девочке на территории РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на главное управление МВД России по области.

Как сообщается, инцидент произошел летом 2016 года.

«Подозреваемый после совершения преступления скрылся. По данному факту следственным отделом северного отдела полиции УВД города Костаная было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - говорится на сайте.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что разыскиваемый мужчина проживает в Челябинске. Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД региона совместно с ДВД Костанайской области подозреваемый был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы города Челябинска.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Казахстан.

Родители пострадавшей от выстрела в глаз девочки в Костанае утверждают, что им угрожают родственники подозреваемого, передает «Алау».

По словам матери несовершеннолетней девочки Елены Сердечной, после этого происшествия им приходится постоянно наблюдаться у врачей российской клиники.

«Нам угрожают. Мы еще в ноябре 2016 года написали заявление в полицию. К нам приезжали домой и угрожали говорили, чтобы мы забрали заявление. Соседи всё это видели и слышали. И вчера, как только мы пересекли границу, вставили казахстанскую SIM-карту в телефон, тут же посыпались звонки с угрозами», - сообщила Елена Сердечная.

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