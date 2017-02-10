Генпрокурор РК: ​Я не увольняю, а сажаю

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Генпрокурор РК: ​Я не увольняю, а сажаю

«Перевоспитывать не надо, поздно», - сказал генеральный прокурор Жакип Асанов председателю комитета госдоходов, комментируя недобросовестную работу его сотрудников, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отметил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов, в карагандинском департаменте госдоходов занимаются приписками.

«Как это происходило: налоговая находила должников, те добровольно платили налоги, тут подключалась служба экономических расследований, заводилось уголовное дело, потом прекращалось, а себе в отчет они ставили миллиардные возмещения», - объяснил Ахметжанов на выездном заседании коллегии Генпрокуратуры в Караганде.

«Вот, что делают, но зато герои. Как, Тлеу Касенович, скажи, это ведь твоя служба?!» - обратился генпрокурор Асанов к заместителю председателя комитета государственных доходов Тлеу Жангарашеву.

«Состав преступления - материальный. Мы в верховный суд писали, нам ответили, что после оплаты налогов, если сумма позволяет возбуждение уголовного дела, то оплата налогов расценивается, как смягчающее обстоятельство, поэтому в некоторых случаях мы вынуждены были зарегистрировать и принять процессуальное решение», - пояснил Жангарашев.

«Мне стыдно, что я с вами работал, вы возглавляли следственный департамент Генпрокуратуры. Вы занимаете такую большую должность, вы руководитель правоохранительного органа, а рассуждаете, как вредитель. После такой вашей официальной позиции, как будут вести дела следователи, конечно, они сейчас найдут повод для того, чтобы обосновать каждое уголовное дело. Ведь поймите, каждое уголовное дело - это стресс - семья, дети, кудалар», - возмутился генпрокурор.

Кроме того, Асанов отметил, что нужно увольнять сотрудников, которые работают ради статистики.

«Я думаю, после такого разговора ваша позиция поменяется. Увольняйте. Смотрите, как я увольняю. Я не просто увольняю, сажаю. Потому что троих уже осудили. Я еще раз говорю, перевоспитывать не надо, уже поздно», - заключил глава надзорного ведомства.

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