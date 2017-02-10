Куда потратит премиальные казахстанка, завоевавшая 5 медалей на Универсиаде

Автор:
Куда потратит премиальные казахстанка, завоевавшая 5 медалей на Универсиаде

Казахстанская лыжница Анна Шевченко, завоевавшая пять медалей Универсиады в Алматы, поделилась дальнейшими планами и рассказала куда потратит премиальные, передает ИА «NewTimes.kz».

Спортменка призналась, что не ожидала такого триумфа.

«Я не рассчитывала на такой успех. Я думала, что две или максимум три медали, и то получилось как в личных гонках, так и в командных завоевать более высокие места», - сказала девушка.

Заработанные деньги Анна Шевченко планирует потратить на покупку жилья.

«Я пока не знаю, куда дену деньги, но рассчитываю на квартиру. Как эти премиальные будут мне выплачены, и буду решать по мере их поступления», - поделилась чемпионка.

Казахстанская лыжница также отметила, что и в следующих соревнованиях она будет выступать под казахстанским флагом.

«Я патриотка. И в прошлом году я президенту обещала, что буду выступать, бороться и покажу все на, что я способна. Я доказала это, в каждой гонке у меня по медали. Я считаю, это отличное выступление», - заключила она.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.02.2017, 09:24
  
Сколько заработали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2017
05.02.2017, 14:34
  
Как мужчины упустили женское «золото» биатлонной эстафеты Универсиады-2017
05.02.2017, 10:48
  
Денис Тен принес Казахстану десятое "золото" Универсиады-2017 в Алматы
04.02.2017, 14:53
  
Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017
01.02.2017, 19:52
  
Студенты пронесли огонь по улицам Актобе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Синоптики прогнозируют холодные выходные
Казахстанская биатлонистка рассказала об обысках в комнатах спортсменов
​Димаш возглавил топ самых популярных звезд в Китае
Казахстанцев напугали искусственные куриные яйца из Китая 2
Об откатах в тендере в Актобе рассказал отец обвиняемой в мошенничестве 2
Актюбинку обвиняют в мошенничестве на 17 миллионов. Начался суд с участием экс-чиновника облздрава
​У ФК "Актобе" появился свой талисман 4
48 место занял Казахстан в общемировом рейтинге тюремного населения
10 февраля в драмтеатре акимат Актобе снова примет граждан
Продюсер Димаша опроверг слухи о выступлении певца на шоу «Голос Америки» 11
Loading...