Куда потратит премиальные казахстанка, завоевавшая 5 медалей на Универсиаде

Казахстанская лыжница Анна Шевченко, завоевавшая пять медалей Универсиады в Алматы, поделилась дальнейшими планами и рассказала куда потратит премиальные, передает ИА «NewTimes.kz».

Спортменка призналась, что не ожидала такого триумфа.



«Я не рассчитывала на такой успех. Я думала, что две или максимум три медали, и то получилось как в личных гонках, так и в командных завоевать более высокие места», - сказала девушка.



Заработанные деньги Анна Шевченко планирует потратить на покупку жилья.



«Я пока не знаю, куда дену деньги, но рассчитываю на квартиру. Как эти премиальные будут мне выплачены, и буду решать по мере их поступления», - поделилась чемпионка.



Казахстанская лыжница также отметила, что и в следующих соревнованиях она будет выступать под казахстанским флагом.



«Я патриотка. И в прошлом году я президенту обещала, что буду выступать, бороться и покажу все на, что я способна. Я доказала это, в каждой гонке у меня по медали. Я считаю, это отличное выступление», - заключила она.