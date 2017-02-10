Синоптики прогнозируют холодные выходные

11-13 февраля на большей территории республики ожидается понижение температуры, сообщает РГП «Казгидромет».
"Под влиянием антициклона, на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы. Поэтому, в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков. Исключением станут восточные и южные районы республики", - рассказали метеорологи.
По информации синоптиков, на востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер. На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидается снег, метель, туман, сильный западный ветер.
Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5-10 ºС ниже климатической номы.
Сегодня в Актобе утром температура воздуха составила минус 30-34 градуса, днем немного потеплело до минус 24-25, к вечеру снова похолодает.
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