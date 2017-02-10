Казахстанская биатлонистка рассказала об обысках в комнатах спортсменов

Во время обыска в гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское оборудование, препараты и мобильные телефоны.

В австрийском Хохфильцене, где в четверг начинается чемпионат мира по биатлону, криминальная полиция провела обыск в расположении национальной сборной Казахстана. Спортсменов подозревают в применении допинга, сообщаетБи-би-си.

"Мы были в шоке, нас окружили как террористов, было очень страшно. Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без эмоций, как на тренировке", - сказала биатлонистка Полторанина после прохождения первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира, сообщает газета "Спорт-Экспресс".

По данным полиции, расследование началось еще в январе, после того как у одной из бензоколонок вблизи отеля, где проживает сборная Казахстана, была найдена картонная коробка с медицинскими принадлежностями, в том числе шприцами, пробирками и рецептами, а также аккредитациями на несколько соревнований Международного союза биатлонистов, под эгидой которого проводится в том числе нынешний чемпионат мира в Хохфильцене.

Находка была передана в Австрийское антидопинговое агентство, эксперты которого пришли к заключению, что найденные вещи принадлежат казахской сборной.

Сотрудники агентства взяли у представителей казахстанской сборной анализы мочи и крови.

Глава федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов подтвердил информацию о находке на автозаправке в городе Инцель недалеко от Рупольдинга, а также обыски в комнатах спортсменов. По его словам, это была коробка "с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды".

Несмотря на проведенный в среду вечером обыск, казахские спортсмены допущены к участию в соревнованиях, в том числе в первом виде программы - в смешанной эстафете.