​Димаш возглавил топ самых популярных звезд в Китае

Димаш вторую неделю подряд на первом месте.

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, принимающий участие в конкурсе исполнителей «Singer» в Китае, возглавил рейтинг 10 самых популярных звезд шоу-бизнеса в Поднебесной, передает МИА «Казинформ» в Китае.

«В Китае каждую неделю публикуется рейтинг популярности звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и др.). Он составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по просмотрам видео артиста, телевизионному рейтингу и т.п. Вашему вниманию топ 10-ка популярных звезд в Китае: Димаш вторую неделю подряд на первом месте!», - написал на своей странице в социальной сети Instagram Алпамыс Шаримов - официальный представитель и друг Димаша Кудайбергенова.

Напомним, сегодня в г. Чанша провинции Хунань КНР проведена запись 5-го этапа конкурса исполнителей «Singer», который выйдет в эфир лишь 18 февраля. Но уже известно, что Димаш спел песню «Uptown Funk».

Запись 4-го этапа конкурса «Singer» состоялась 2 февраля, она выйдет в эфир 11 февраля в 20.30 часов по астанинскому времени. В этот раз казахстанский певец с песней «Осенняя печаль» на китайском языке занял третье место.