Об откатах в тендере в Актобе рассказал отец обвиняемой в мошенничестве

Отец подсудимой Емберген Биекенов, 9 февраля, 2017 г. //Фото автора

Следствие обвиняет Ботагоз Биекенову в том, что она обманным путем взяла более 17 миллионов тенге у 5 человек. В числе потерпевших – экс-заместитель актюбинского облздрава Алмат Ермагамбетов. Сторона подсудимой выдвигает другую версию, в которой упоминается об откатах в сфере здравоохранения.

Напомним, в Актобе начался судебный процесс над 39-летней Ботагоз Биекеновой. По данным обвинения, Биекенова, войдя в доверие, обманным путем взяла у пятерых человек 17 миллионов тенге. Одному обещала трудоустройство, другому - жилье в Астане, третьему - открытие бизнеса, еще одному – обустройство детей в школе и вузе. У еще одной Биекенова взяла 3 миллиона в долг для оплаты операции своему отцу и не вернула деньги.

Сторона подсудимой категорически отрицает предъявленные обвинения. По словам отца Биекеновой, пришедшего на суд в качестве защитника, все началось из-за тендера.

- Будучи директором медцентра, моя дочь подарила медицинское оборудование стоимостью в 15 миллионов центру крови в Актобе. И приготовили еще одно оборудование за 17 миллионов тенге. Это подарок в рамках акции «Туған жерге тағзым». Потом, когда она захотела участвовать в тендере, ей сказали об откатах, - рассказывает отец подсудимой Емберген Биекенов. - Когда я зашел в кабинет Ермагамбетова, он сказал мне: «Если 20 % отката не будет, то ваша дочь не будет участвовать в тендере».

Отец Биекеновой повествует, что после того разговора, он предложил дочери записаться на прием к акиму области Бердыбеку Сапарбаеву. Однако 30 октября ее задержали, когда она садилась в поезд.

- 30 октября в один день заявления написали все потерпевшие, - утверждает Емберген Биекенов. – И моя дочь не имеет никакого отношения к тому, что Ермагамбетов устроить дочерей в школу и вуз. Я здесь связи не вижу. Но есть связь между тем, что моя дочь отказалась давать откат и тем, что все в один день написали заявление. Получается, мы нарушили их режим, не дав откат, а наоборот, приняв участие в акции «Туған жерге тағзым".

Корреспондент «Диапазона» обратился к потерпевшей стороне с целью узнать ее позицию. Однако потерпевшие и адвокаты от комментариев отказались, сославшись на подписку о неразглашении.