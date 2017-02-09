Актюбинку обвиняют в мошенничестве на 17 миллионов. Начался суд с участием экс-чиновника облздрава

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Актюбинку обвиняют в мошенничестве на 17 миллионов. Начался суд с участием экс-чиновника облздрава

Обвиняемая Ботагоз Биекенова во время судебного процесса. 9 февраля 2017 г. // Фото автора

В суде №2 Актобе начался процесс над 39-летней Ботагоз Биекеновой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Биекенова "кинула" 5 человек на 17 миллионов тенге.

По материалам уголовного дела, Ботагоз Биекенова в 2014 году предложила своему знакомому Калиеву заняться совместным бизнесом и взяла у него 2 миллиона тенге. Другой потерпевший Макен дал подсудимой 368 тысяч тенге, чтобы устроиться на работу в ТОО «КазахОйл». Еще у одной потерпевшей Агзамовой, по данным следствия, Биекенова взяла более 3 миллиона 670 тысяч тенге, обещая сделать ее участницей долевого строительства для получения квартиры в Астане. В 2015 году, как гласит обвинение, Биекенова взяла в долг 3 миллиона тенге у Елеусизовой для дорогостоящей операции своему отцу. А в феврале 2016 года заместитель начальника управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал Биекеновой 10 тысяч долларов для устройства старшей дочери в Назарбаев Университет, и еще 10 тысяч – на устройство младшей дочери в Назарбаев интеллектуальную школу. По словам прокурора, рассказав о связях в этой школе и вузе, Биекенова взяла 7 миллионов тенге. Но детей Ермагамбетова в учебные учреждения не устроила.

После того, как об этом случае узнала общественность, аким области Бердыбек Сапарбаев подверг критике замначальника облздрава. А в департаменте агентства по делам госслужбы провели диссовет, по результатам которого Ермагамбетова рекомендовали к увольнению. В итоге из-за этой истории он остался без работы. Сейчас экс-чиновник также судится и с облздравом,чтобы восстановиться на работе.

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