​У ФК "Актобе" появился свой талисман

Футбольный клуб "Актобе" представил нового маскота, талисмана команды назвали - Тентек, сообщается на официальном сайте клуба.

Автор подробно описал Тентека. Он из Актобе, ему 11 лет, игровой номер - 50, позиция - правильная.

"Обаятелен, уверен в себе, общителен, пользуется ошеломительной популярностью у женского пола. С ним невероятно весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих", - написано в характеристике Тентека.

Как следует из описания, Тентек - олицетворение 13-го сектора.

"Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант и харизма Тентека практически всегда приносит его команде победы. Его никто не знал, но он знал всех. Он жил в наших сердцах и в нашем подсознании. Каждый матч, каждый гол, каждую эмоцию он проживал со всей армией фанатов Актобе. И сейчас пришло его время. Тентек готов к новым свершениям. Тентек - это 13 сектор, 13 сектор - это Тентек. Он поднимал на уши все города Казахстана, заставлял капитулировать стадионы противников, побеждал каждого. Тем самым заставил всю страну себя уважать, воспринимать и ценить", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Создатели Тентека полагают, что жизнерадостный, обаятельный и уверенный в себе мальчишка будет вдохновлять команду, вовлекать широкие массы в футбол, приглашать всех на трибуны.

Применив к портрету мальчика Google-поиск по изображениям, нашелся брат Тентека на сайте с готовыми клипартами. У мальчика европеоидной внешности нет тюбетейки, футболка и обувь другого цвета, а в остальном они полностью похожи.

Напомним, в 2013 году в списке претендентов на талисман были лев, волк, беркут, алабай и грифон. А летом 2016 года был объявлен конкурс на лучший дизайн маскота (талисмана) футбольного клуба "Актобе".

"Маскотом может стать одушевленный или неодушевленный персонаж, наилучшим образом отражающий дух ФК "Актобе", наш город и область", - говорили организаторы.

В условиях отмечалось, что скачанные с интернета картинки и фото в конкурсе не участвуют. Голосование проходило на официальном сайте ФК "Актобе", а также во всех официальных соцсетях "красно-белых".