​У ФК "Актобе" появился свой талисман

Автор:
​У ФК "Актобе" появился свой талисман

Футбольный клуб "Актобе" представил нового маскота, талисмана команды назвали - Тентек, сообщается на официальном сайте клуба.

Автор подробно описал Тентека. Он из Актобе, ему 11 лет, игровой номер - 50, позиция - правильная.

"Обаятелен, уверен в себе, общителен, пользуется ошеломительной популярностью у женского пола. С ним невероятно весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих", - написано в характеристике Тентека.

Как следует из описания, Тентек - олицетворение 13-го сектора.

"Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант и харизма Тентека практически всегда приносит его команде победы. Его никто не знал, но он знал всех. Он жил в наших сердцах и в нашем подсознании. Каждый матч, каждый гол, каждую эмоцию он проживал со всей армией фанатов Актобе. И сейчас пришло его время. Тентек готов к новым свершениям. Тентек - это 13 сектор, 13 сектор - это Тентек. Он поднимал на уши все города Казахстана, заставлял капитулировать стадионы противников, побеждал каждого. Тем самым заставил всю страну себя уважать, воспринимать и ценить", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Создатели Тентека полагают, что жизнерадостный, обаятельный и уверенный в себе мальчишка будет вдохновлять команду, вовлекать широкие массы в футбол, приглашать всех на трибуны.

Применив к портрету мальчика Google-поиск по изображениям, нашелся брат Тентека на сайте с готовыми клипартами. У мальчика европеоидной внешности нет тюбетейки, футболка и обувь другого цвета, а в остальном они полностью похожи.

Напомним, в 2013 году в списке претендентов на талисман были лев, волк, беркут, алабай и грифон. А летом 2016 года был объявлен конкурс на лучший дизайн маскота (талисмана) футбольного клуба "Актобе".

"Маскотом может стать одушевленный или неодушевленный персонаж, наилучшим образом отражающий дух ФК "Актобе", наш город и область", - говорили организаторы.

В условиях отмечалось, что скачанные с интернета картинки и фото в конкурсе не участвуют. Голосование проходило на официальном сайте ФК "Актобе", а также во всех официальных соцсетях "красно-белых".

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.02.2017, 18:53
  
Звезды «Барселоны» поздравили «Актобе»
07.02.2017, 16:06
  
ФК «Актобе» с юбилеем поздравил Неймар
05.02.2017, 11:10
  
Глава ФК "Актобе" ответил на скандальное интервью агента Селюка 1
04.02.2017, 15:07
  
Дмитрий Селюк: Я уверен, что все руководство ФК «Актобе» выгонят из клуба уже через три месяца 2
03.02.2017, 14:27
  
У игрока «Кайрата» обнаружили опухоль головного мозга
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя sh_volodya
sh_volodya
15 минут работы в фотошопе .
Ответить
09.02.2017, 16:59
фото пользователя taxsist2
taxsist2
sh_volodya согласен..
Ответить
09.02.2017, 17:47
Последние новости раздела
48 место занял Казахстан в общемировом рейтинге тюремного населения
10 февраля в драмтеатре акимат Актобе снова примет граждан
Продюсер Димаша опроверг слухи о выступлении певца на шоу «Голос Америки» 8
Главного архитектора Караганды оштрафовали
4G появится во всех районных центрах Казахстана к концу года
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
​В Казахстане заблокированы более 300 сообществ и групп суицидальной направленности
Снегопады и резкое понижение температуры ожидается в Казахстане
Димаш примет участие в «Голосе Америки»
В КНБ РК разработали план по борьбе с экстремизмом и терроризмом 1
Loading...