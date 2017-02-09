10 февраля в драмтеатре акимат Актобе снова примет граждан

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10 февраля в драмтеатре акимат Актобе снова примет граждан

Прием продлится с 14 до 17 часов, а итоговая отчетная встреча акима города с населением перенесена на 13 февраля, сообщает "Диапазон".

Сегодня в здании Областного драматического театра им.Т.Ахтанова акимат Актобе провел общественный прием граждан. Всего на прием пришло более 500 жителей города и сельских округов Актобе.

"Прием граждан в Областном драмтеатре вели аким Актобе И.Испанов, секретарь городского маслихата С.Шинтасова, руководители всех городских государственных учреждений, депутаты городского маслихата, члены Общественного совета, представители местной полицейской службы, Жилстройсбербанка, управления защиты прав потребителей и другие", - сообщила пресс-секретарь акима Актобе Лариса Томчук.

Учитывая большое количество жителей, пришедших на общественный прием, акимат города организует еще один прием граждан в пятницу 10 февраля с 14 до 17 часов в здании Областного драматического театра им.Т.Ахтанова.

В связи с этим отчетная встреча акима города Актобе Ильяса Испанова с населением, запланированная на 10 февраля, переносится на понедельник 13 февраля и пройдет в 15 часов в здании Областного драматического театра им.Т.Ахтанова

Напомним, свои вопросы люди могут задать депутатам гормаслихата, членам Общественного совета, представителям местной полицейской службы, городского управления госдоходов, Жилстройсбербанка, управления защиты прав потребителей и других.

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