Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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12-метровую конструкцию унесло ветром с крыши

Громадное украшение дома на главном проспекте пролетело 10 этажей, снесло кирпичи, панели со стен, кондиционеры и рухнуло на крышу магазина «ТоСТ».

Землю – иностранцам? Поправки в Конституцию возбудили казахстанцев

Предложенные поправки в Конституцию РК возмутили общественность. Что означает замена слов «граждане РК» на слово «каждый», обсуждают эксперты.

Почему подняли плату за садики

Теперь вместо 8 тысяч тенге родители будут платить по 10 тысяч. С какого месяца и по какой причине подняли цену?

Есть ли любовь после свадьбы

Как живёт молодая семья после самой креативной в Актобе свадьбы.

В Актобе будет ещё один автопарк

В городе появятся 290 новых автобусов, участвовать в тендере пригласят перевозчиков и из других городов.

Прокурор на «Прадо» лишился прав и работы

Стиль вождения прокурора был похож на пьяный. Он отказался от проверки на алкоголь и ушёл, бросив машину.