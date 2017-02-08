Снегопады и резкое понижение температуры ожидается в Казахстане

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха, сообщает РГП «Казгидромет».
«С 9 по 11 февраля под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей республики ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях - туман и гололёдно-изморозевые явления, метель со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха», - сообщают синоптики.
По данным метеорологов, резкое и значительное похолодание будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5-10ºС ниже климатической нормы.
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