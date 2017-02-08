В КНБ РК разработали план по борьбе с экстремизмом и терроризмом

Программа разработана на четыре года.

Комитетом национальной безопасности совместно с государственными органами разработаны проекты государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017-2020 годы и плана мероприятий по ее реализации, сообщает пресс-служба ведомства.

"Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни", - говорится в сообщении пресс-службы.

С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан. В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения. Предложения и замечания принимаются по электронному адресу atc@knb.kz.