Баян Максаткызы в прямом эфире раскрыла подробности своей личной жизни

Сейчас Баян по-прежнему восстанавливает здоровье и готовится к свадьбе.

Дабы пресечь все сплетни и слухи казахстанский продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) решила расставить точки над «i» и дала большое личное и честное интервью «31 каналу». В эфире "Информбюро" она рассказала, когда состоится свадьба с известным бизнесменом Турсеном Алагузовым, общаются ли иx дети, и почему ее избранник предложил составить брачный контракт.

Сейчас, как призналась Баян она по-прежнему восстанавливает здоровье. Она посещает различные процедуры, чтобы "привести себя в порядок", принимает капельницы и различные массажи, а также занимается психологическим здоровьем, которое сильно пошатнулось. Она отметила, что ее не было в стране какое-то время именно из-за этого. "И вот сейчас я могу сказать, что более или менее стою на ногах и могу правильно мыслить, какие-то решения принимать и по работе, и в своей личной жизни, в семье", - пояснила продюсер.

О личной жизни она рассказала, что к свадьбе с Турсенгали Алагузовым готовится, уже куплены одинаковые кольца. Как выяснилось, эпохальное событие состоится в апреле этого года. И что с Турсенгали она познакомилась еще в марте прошлого года. По ее словам она поняла, что влюбилась в него в мае, еще будучи в браке с Есентаевым, а уже в июне в ее жизни произошла та страшная история. "Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мы разрушили две семьи, и это тяжело, я понимаю состояние. И нам тоже нелегко (...). И говорить сейчас о счастье рано. Я могу сказать о том, что я люблю и любима", - призналась телеведущая.

Баян также рассказала, что подумывает поменять фамилию и стать Алагузовой. "Я всегда думала, что семья должна быть единой и на единой фамилии. Мне нравится фамилия - Алагузов и сейчас я думаю о том, почему бы и не поменять фамилию. Но на самом деле это сейчас просто мои мысли", - сказала продюсер.

О детях дива отметила, что ее дочери и дети Турсенгали не общаются друг с другом. "К сожалению, так сложились обстоятельства (...) Я думаю, что в такой сложной ситуации семейной это временное явление, и рано или поздно мы поймем, что мы друг другу не враги", – отметила Баян. А вот о будущих совместных Баян Максаткызы отметила, что это только в руках Бога, но, если это случится, она будет очень счастлива.

Она также рассказала, что собирается заключить брачный контракт. Причем это была идея Алагузова. "Турсен - бизнесмен, а бизнесмены привыкли считать все", - отозвалась она о его решении. Таким образом предприниматель намерен "учесть все ошибки прошлого...

"Наверное, это правильно, когда все закреплено на бумаге. Нет вопросов лишних", - высказала свое мнение о брачном контракте сама Баян.

Не забыла она упомянуть и о своей книге, которую планирует выпустить в скором времени. Книга будет о ней как о человеке, женщине которая имеет право на ошибки, как любой другой человек, и может разлюбить и влюбиться снова. Это будет откровение женщины и для женщин. "Мы же все грешные, мы же не ангелы", - сказала она.

"Я человек. И не надо меня идеализировать. И вот эти нынешние нападки на меня, что я подаю неправильный пример - так я никого и не просила брать с меня пример", - напомнила Есентаева.

Продюсер также поблагодарила всех тех, кто ее поддерживал и поддерживает. А тех, кто ее осуждает, она попросила ее извинить.