Алматинцев будут штрафовать за авто с кыргызскими госномерами

На территории Казахстана передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна.

В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республики, Департаментом внутренних дел Алматы совместно Департаментом госдоходов и городской прокуратурой планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Казахстана автомобилями, зарегистрированными в Кыргызстане для постановки их на склады временного хранения и привлечение к административной ответственности. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте.

Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности лиц, управлявшими данными транспортными средствами, а в отношении автомобилей было принято решение об их возврате, данные автомобили подлежат таможенному декларированию, в соответствии Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» с уплатой таможенной платежей в размере разницы. При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающими полномочиями до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей.

В случае неподачи таможенной декларации на указанные автомобили, такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с Кодексом РК «О таможенном деле в Республике Казахстан».

Ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка ­­­306 автомашин с киргизскими госномерами. Из них все лица, управлявшие данными автомобилями привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, 7 транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

Департамент госдоходов по Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. То есть ездить по доверенности физическими лицами, постоянно проживающими на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается.