Спецназовцы Казахстана пройдут обучение в Чечне

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Спецназовцы Казахстана пройдут обучение в Чечне

Во втором по величине городе Чечни идёт к завершению строительство единственного в России международного центра сил спецназа. Интерес к новой структуре проявили спецназовцы Казахстана и Китая, передает Caspian News.

Как сообщается, чеченские инструкторы научат иностранных коллег пресекать действия террористов везде: на воздушном, автомобильном, железнодорожном, морском и речном транспорте, в школах, больницах, на стадионах, в метро, а также в лесу, в горах, на воде, под водой и т.д.

«Строительство городка идёт полным ходом и завершится в 2018 году. Здесь возводится свой аэропорт, тиры, бассейны, аэродинамическая труба, полигоны для сапёров, альпинистов, парашютистов, а также жилой микрорайон со школой, дворцом культуры. На теорию отводится мало времени. В программу подготовки входят, в основном, практические занятия по отработке навыков уничтожения и нейтрализации террористов, освобождения заложников», - говорится на сайте главы и правительства ЧР.

Предполагается, что Россия и Казахстан подпишут специальное соглашение о сотрудничестве с «чеченским» учебным центром. Интерес к этому необычному спецназовскому центру проявили также некоторые страны СНГ, Америки и Ближнего Востока.

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