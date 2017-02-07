ФК «Актобе» с юбилеем поздравил Неймар

Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Неймар поздравил футбольный клуб «Актобе» с 50-летним юбилеем, передает Vesti.kz.
С ним встретился новичок казахстанской команды Витор Жуниор. Полузащитник является соотечественником и другом Неймара, против которого неоднократно встречался в чемпионате Бразилии.
Как сообщают официальные страницы «Актобе» в соцсетях, Неймар подписал футболку казахстанской команды, поздравив с 50-летним юбилеем. Майка отправится в клубный музей, который откроется в этом году.
«Теперь коллекция клубного музея ФК «Актобе» пополнит ещё одна футболка гениального футболиста.
Неймар признался, что ранее не следил за «Актобе», но теперь будет болеть в Казахстане только за «красно-белых» и за своего друга Витора Жуниора», - сообщает официальный Instagram ФК «Актобе».
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