​Минобразования планирует установить Wi-Fi в каждом классе

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​Минобразования планирует установить Wi-Fi в каждом классе

Министерство образования и науки Казахстана планирует установить Wi-Fi в каждом классе, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Интернет подходит к большему количеству школ. В рамках программы «Цифровой Казахстан» этот вопрос мы планируем снять. Однако не менее важный вопрос - внутренняя сеть Wi-Fi в каждом классе. Мы планируем начать масштабный проект по обеспечению структурированной кабельной системой все школы Казахстана в сжатые сроки», - сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев во время заседания Правительства.

По его словам, оборудование должны покупать местные исполнительные органы. «Это недорого», - добавил он.

Напомним, ранее министр образования и науки сообщил, что планируется обеспечить учащихся страны собственными шкафчиками в школах.

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