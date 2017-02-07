Архимед Мухамбетов пожалел женщин, моющих в мороз заборы Костаная

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на встрече с населением раскритиковал способ наведения чистоты на улицах областного центра.
Аким Костанайской области на встрече с населением припомнил коммунальщикам резонансные фотографии, которые разошлись по СМИ всей страны, сообщает портал "Костанайские новости". На кадрах были запечатлены работницы коммунального предприятия, которые моют железный забор на морозе.
О том случае глава региона вспомнил на встрече с населением, когда речь зашла о приобретении новой современной техники для уборки Костаная.
"Для людей, которые занимаются уборкой города, надо создавать хорошие условия, особенно для женщин! А то получается, что они в минус 25 моют заборы вручную! Где это видано?! - возмутился Архимед Мухамбетов. - Чем больше будет техники, тем мы сможем лучше убирать город. Костанай будет чище, уютнее и комфортнее. А ориентир для нас - Астана".
Аким дал задание коммунальщикам и чиновникам изучить, как убирают улицы в столице и какую технику там используют.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.