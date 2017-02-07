8 школ и 3 детских сада закрыты в Казахстане из-за гриппа

В Казахстане отмечается повсеместная регистрация гриппа и ОРВИ.
На территории Республики Казахстан, как и в целом по Европейскому региону отмечается повсеместная регистрация гриппа и ОРВИ, сообщает Комитет по защите прав потребителей РК.
Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 65 %. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 20%, гриппом – 13%.
На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено.
С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа.
С учетом заболеваемости в группах населения и в целях предупреждения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников, по рекомендации территориальных подразделений КЗПП управлениями образования с начала эпидсезона приостановлен учебный процесс в 26 организациях воспитания и образования, из них в 4 школах учебный процесс возобновлён.
На 3 февраля полностью закрыты 8 школ и 3 дошкольных организаций в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, частично (в отдельных классах) учебный процесс приостановлен в 11 школах Северо-Казахстанской области.
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