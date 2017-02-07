Полицейский из Шымкента растрогал Казнет добрым поступком

Страж порядка помог аксакалу, который не смог проехать по заснеженному тротуару.

В Шымкенте набирает популярность трогательное видео: полицейский помогает аксакалу, который не может проехать по заснеженному тротуару, сообщает Otyrar.

Страж порядка перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и повез старика дальше.

В комментариях один из читателей выразил уважение полицейскому, отметив, что в современном мире подобные проявления человечности стали, к сожалению, слишком редкими, и поэтому привлекают внимание.