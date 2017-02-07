В Актюбинской области сохраняются ограничения на дорогах из-за непогоды

Дороги закрыты в Актюбинской, Алматинской и Костанайской областях.

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты автодороги в трех регионах Казахстана. Ограничения действуют в Актюбинской, Алматинской и Костанайской областях, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

В Актюбинской области из-за снега, метели и нулевой видимости закрыто движение на автодорогах Донское–Бадамша (от 6 до 45 километра), Петропавловка–Хазретовка (от 0 до 36 километра), Актобе–Родниковка–Мартук (от 5 до 93 километра), Шубаркудык–Уил–Кобда–Соль-Илецк (от 0 до 371 километра), Покровка–Темир–Кенкияк– Эмба (от 0 до 175 километра), Актобе–Болгарка–Шубаркудык (от 2 до 190 километра) для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области с связи с бураном и нулевой видимостью закрыто движение на участке автодороги Ушарал–Достык (от 83 до 184 километра) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение по всем направлениям на автодорогах областного значения для всех видов автотранспорта, а также действует ограничение движение на автодороге республиканского значения Аулиеколь–Сурган (от 108 до 232 километра) для всех видов автотранспорта.