МВД РК призывает родителей следить за виртуальной жизнью детей

В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей - Алмас Садубаев.
По словам директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, в 2016 году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних, однако каких-либо сведений о влиянии соцсетей на поведение детей полицейским получить не удалось.
"В настоящее время проводится мониторинг сети Интернет на предмет выявления групп с проявлениями суицида. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей, а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры", - рассказал Алмас Садубаев Sputnik Казахстан.
Как ранее сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на "Казахстанскую ассоциацию родителей по поддержке семьи и семейных ценностей", в социальных сетях появилась опасная игра "Синий кит" ("Тихий дом"). Через одноименное сообщество в соцсети детей и подростков призывают вступить в игру, суть которой заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является обязательное выполнение суицида. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.
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