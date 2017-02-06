Бахытбека Есентаева этапировали в колонию

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Бахытбека Есентаева этапировали в колонию

Бывший муж известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы будет отбывать наказание в колонии строгого режима в поселке Заречный Алматинской области.

Бахытбека Есентаев, приговоренный судом к 9 годам лишения свободы, сегодня этапирован в колонию строгого режима в Алматинской области для отбытия наказания, сообщает Zakon.kz.

"Бахытбека Есентаева этапировали в мужскую колонию строгого режима ЛА-155/8 в Заречном, Алматинской области для отбытия наказания. До этого Есентаева содержали в СИЗО города Алматы" - сообщает пресс-служба Алматинского областного суда.

Напомним, что 10 июня известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к 9 годам лишения свободы. Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

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