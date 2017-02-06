Ограничить количество домашних животных предложили в Костанае

Участившиеся в регионе случаи бешенства стали причиной такого предложения.

В Костанае прошел круглый стол, организованный областной природоохранной прокуратурой. В ходе мероприятия предложено ввести ограничения по численности питомцев, содержащихся в домах жителей региона.

По данным областного природоохранного прокурора, за 2015-2016 годы в Костанайской области собаки и кошки покусали свыше 6200 человек, из них более 3100 в 2016 году. В 2015 году трое жителей области заразились бешенством, в 2016 году - уже четыре, передает kstnews.kz.

Также на мероприятии стало известно о жителе региона, содержавшем свыше 100 собак, и о гражданке, у которой жили 20 кошек.

Участвовавшим в мероприятии представителям НПО предложено опросить население, чтобы определить максимально возможное число домашних животных на одного человека или одну семью. Также в ходе круглого стола обсуждена возможность обустройства в Костанае специальных мест для выгула собак. Глава коммунального отдела горакимата Алексей Тарасов отметил, что такие места можно создать лишь с согласия местных жителей.