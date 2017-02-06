Казахстанских подростков заманивают в страшную игру с самоубийством

В социальных сетях все сильнее разгорается обсуждение жуткой игры с самоубийством подростков. Некоторые попытались связаться с "кураторами", так называют организаторов игры, и раскрыли основной секрет - зачем подростки решаются на последний шаг.

Игра состоит из 50 заданий. Первое - порезать вены и нарисовать на руке лезвием кита. Последнее - повеситься или спрыгнуть.

Эксперты «Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей» начала изучать игру «Синий кит» и призвала казахстанцев обезопасить детей от нее, сообщает Tengrinews.kz.

Ассоциация призывает родителей обратить внимание на поведение детей и заглянуть в их сотовые телефоны. Управляют ребенком через переписку.

Один из пользователей провел эксперимент и вступил в игру. Ему стало интересно, почему после 50 дней люди решают покончить с собой.

Как оказалось, на 50 день детям скидывают ссылку, перейдя по которой организаторы получают информацию об IP-адресе. Через 10 минут присылают сообщение: «Если не покончишь с собой, я убью твоих родных» вместе с адресом и номером квартиры.

По словам пользователя, ребенка ставят перед выбором либо он, либо вся семья: «если любишь = действуй». После этого ребенок срывается и решается на суицид.

Напомним, что игра "Синий кит" или "Тихий дом" стала распространяться в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра.

Позже стало известно о возможной жертве игры в Кыргызстане. Мальчик спрыгнул с крыши в 4 утра.