Казахстанских подростков заманивают в страшную игру с самоубийством

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Казахстанских подростков заманивают в страшную игру с самоубийством

В социальных сетях все сильнее разгорается обсуждение жуткой игры с самоубийством подростков. Некоторые попытались связаться с "кураторами", так называют организаторов игры, и раскрыли основной секрет - зачем подростки решаются на последний шаг.

Игра состоит из 50 заданий. Первое - порезать вены и нарисовать на руке лезвием кита. Последнее - повеситься или спрыгнуть.

Эксперты «Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей» начала изучать игру «Синий кит» и призвала казахстанцев обезопасить детей от нее, сообщает Tengrinews.kz.

Ассоциация призывает родителей обратить внимание на поведение детей и заглянуть в их сотовые телефоны. Управляют ребенком через переписку.

Один из пользователей провел эксперимент и вступил в игру. Ему стало интересно, почему после 50 дней люди решают покончить с собой.

Как оказалось, на 50 день детям скидывают ссылку, перейдя по которой организаторы получают информацию об IP-адресе. Через 10 минут присылают сообщение: «Если не покончишь с собой, я убью твоих родных» вместе с адресом и номером квартиры.

По словам пользователя, ребенка ставят перед выбором либо он, либо вся семья: «если любишь = действуй». После этого ребенок срывается и решается на суицид.

Напомним, что игра "Синий кит" или "Тихий дом" стала распространяться в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра.

Позже стало известно о возможной жертве игры в Кыргызстане. Мальчик спрыгнул с крыши в 4 утра.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Поймать "затейников" и на кол! angry
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06.02.2017, 16:10
фото пользователя taxsist2
taxsist2
а зачем данная игра? не верю,что цель детей поубивать, хотя ХЗ бывают и такие маньяки наверное, изучил по теме беги или умри по РФ,РБ и РК по моему чисто вброс, теперь цель для чего если вброс? зачем писать бэкдор чтобы палится на этом? 
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06.02.2017, 16:49
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