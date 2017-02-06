После Универсиады квартиры в Атлетической деревне отдадут очередникам

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После Универсиады квартиры в Атлетической деревне отдадут очередникам

Свыше 1,7 тыс семей из числа очередников после проведения игр смогут приобрести жилье в Атлетической деревне с полноценной социальной инфраструктурой, сообщает информационная служба kn.kz.

Квартиры в Атлетической деревне будут предоставлены в аренду с последующим выкупом по доступным ценам. На сегодняшний день Алатауский район представляет собой новый центр притяжения. Здесь построены главные объекты Универсиады - «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. Рядом с «Алматы Арена» возведен микрорайон на 15,6 тысячи квартир, в том числе в рамках программы «Ветхое жилье» две «девятиэтажки». В ближайшие 3 года будут построены еще 279 домов на 16 тыс квартир.

В новом жилом комплексе будут работать поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты, опорный пункт полиции. В планах построить мечеть на 7000 человек, продолжит работать ресторан казахской кухни, мультимедийный музей национальных инструментов, театр традиционного искусства «Алатау», центр продаж сувениров ремесленников. Цены за аренду коммерческих объектов будут в 2 раза ниже аналогичных по городу.

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