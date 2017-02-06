​Уволено руководство «писающего» полицейского

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​Уволено руководство «писающего» полицейского

Пьяные похождения патрульного полицейского спровоцировали «чистку» по месту его работы.

«Виновник торжества» сержант Муса уволен из Бурлинского РОВД ДВД ЗКО за дискредитацию правоохранительных органов, сообщает uralsweek.kz. Вместе с Мусой должности лишился командир взвода, в котором он служил, капитан Базаргалиев.

Также скорее всего уволят начальника местной полицейской службы Бурлинского РОВД майора Каиргалиева. Дисциплинарная комиссия направила соответствующее письмо в районный маслихат.

Начальнику Бурлинского РОВД подполковнику Мухамедьярову и его заму по кадровой службе подполковнику Сагын объявлено предупреждение о неполном служебном несоответствии. Замначальника местной полиции ДВД ЗКО подполковнику Аженову объявлен строгий выговор.

Напомним, на днях в городе Аксай на западе Казахстана очевидцы засняли пьяного полицейского, который сначала справил нужду посреди двора, а потом и вовсе упал без чувств на снег.

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