Еще одну медаль Универсиады выиграли казахстанцы

Лыжники сборной Казахстана стали серебряными призерами зимней Универсиады-2017 в Алматы в командной эстафете.

Казахстанцы финишировали вторыми уступив сборной России менее двух секунд, сообщает Zakon.kz.

В командной эстафете четыре по 7,5 километра, казахстанская команда в составе которой выступали Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин, финишировали вторыми уступив сборной России менее двух секунд.

Сборная России одержала победу с результатом один час и 12:49.3 минуты. Медаль бронзового достоинства завоевали спортсмены из Чехии.

В копилке сборной Казахстана 25 медали: десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.