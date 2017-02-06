Димашем Кудайбергеновым заинтересовалась Лара Фабиан

Певица высоко оценила вокальные способности казахстанца.
Известная французская певица Лара Фабиан хочет встретиться с Димашем Кудайбергеновым. Об этом сообщил продюсер казахстанского певца Алпамыс Шаримов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».
«У нас сегодня радостная новость! Послушав выступление Димаша в интернете, знаменитая певица Лара Фабиан выразила свои пожелания. Не скрывая своего восхищения, она пригласила его на встречу!», - сообщает Шаримов.
Далее представлена переписка знаменитой французской певицы и ее композитора Флабиена в WhatsApp:
Флабиен: Ты слушала этого певца из Казахстана?
Лара: Да, удивительно!
Флабиен: Его голосовые способности чудесны!
Лара: Его исполнительское мастерство на высоком уровне. Мощный голос!
Флабиен: А что, если мы с ним встретимся?
«Уже начались переговоры по этому вопросу, переписка в WhatsApp опубликована по разрешению Флабиена», - уточнил Шаримов.
Лара Фабиан была хорошо знакома с исполнителем песни «SOS d'un terrien en détresse» Грегори Лемаршалем (Grеgory Lemarchal), который скончался от неизлечимой болезни в 2007 году. Вместе с ним на популярном в то время во Франции музыкальном шоу (аналог «Фабрики звезд») Лара Фабиан исполнила песню «Аве Мария». Эту песню Димаш спел на первом этапе конкурса «Singer-2017» и, судя по переписке, именно это видео и привлекло внимание мировой звезды Лары Фабиан.
Напомним, по итогам третьего этапа конкурса на китайском телевидении, Димаш Кудайбергенов занял третье место, хотя до этого оставался в лидерах музыкального проекта. За время участия в конкурсе у Димаша появилась целая армия поклонников со всего мира - фанаты посвящают молодому человеку стихи, рисунки, пытаются подражать его внешнему образу и даже интересуются казахским языком.
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