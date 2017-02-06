Димашем Кудайбергеновым заинтересовалась Лара Фабиан

Певица высоко оценила вокальные способности казахстанца.

Известная французская певица Лара Фабиан хочет встретиться с Димашем Кудайбергеновым. Об этом сообщил продюсер казахстанского певца Алпамыс Шаримов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«У нас сегодня радостная новость! Послушав выступление Димаша в интернете, знаменитая певица Лара Фабиан выразила свои пожелания. Не скрывая своего восхищения, она пригласила его на встречу!», - сообщает Шаримов.

Далее представлена переписка знаменитой французской певицы и ее композитора Флабиена в WhatsApp:

Флабиен: Ты слушала этого певца из Казахстана?

Лара: Да, удивительно!

Флабиен: Его голосовые способности чудесны!

Лара: Его исполнительское мастерство на высоком уровне. Мощный голос!

Флабиен: А что, если мы с ним встретимся?

«Уже начались переговоры по этому вопросу, переписка в WhatsApp опубликована по разрешению Флабиена», - уточнил Шаримов.

Лара Фабиан была хорошо знакома с исполнителем песни «SOS d'un terrien en détresse» Грегори Лемаршалем (Grеgory Lemarchal), который скончался от неизлечимой болезни в 2007 году. Вместе с ним на популярном в то время во Франции музыкальном шоу (аналог «Фабрики звезд») Лара Фабиан исполнила песню «Аве Мария». Эту песню Димаш спел на первом этапе конкурса «Singer-2017» и, судя по переписке, именно это видео и привлекло внимание мировой звезды Лары Фабиан.

Напомним, по итогам третьего этапа конкурса на китайском телевидении, Димаш Кудайбергенов занял третье место, хотя до этого оставался в лидерах музыкального проекта. За время участия в конкурсе у Димаша появилась целая армия поклонников со всего мира - фанаты посвящают молодому человеку стихи, рисунки, пытаются подражать его внешнему образу и даже интересуются казахским языком.