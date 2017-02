Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer

22-летний казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место на третьем этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае и получил путевку в следующий тур конкурса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на продюсера и менеджера певца Алпамыса Шаримова.

"Друзья, новость!Димаш получил путевку в следующий тур конкурса - в общем подсчете на 1 месте! Итак, подведем итог 3 конкурсного дня: Майкл Вонг (46 лет) - Малайзия - по итогам 2 конкурсного дня выбыл из конкурса; Тиа Рэй (32 года) - Китай - 8 место, при общем подсчете выбыла из конкурса. Тереза Карпио (61 год) - Канада, 7 место, в общей итоговой таблице 7 место. Чжао Ли ( 31 год) - Китай, 2 место, в общей таблице 6 место. Чжан Цзе (35 лет) - Китай, 4 место, в общей таблице 5 место. Сэнди Лэм (51 год) - Гонконг, 6 место, в общей таблице 4 место. Тан Цзин (40 лет) - Китай, 1 место, в общей таблице 2 место. Группа "Lion" - Тайвань - 5 место, в общей таблице 3 место. Димаш Кудайберген (22 года) - Казахстан - 3 место, в общей таблице 1 место. На следующей неделе выступят 7 певцов. Один из них выбудет", - написал продюсер на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

А вот, как сам певец прокомментировал свое выступление. "Слава Всевышнему! В следующий тур получил путевку! Если мои слушатели, поклонники вдохновлены моим выступлением - это победа для меня! Всех вас люблю, спасибо! Благодарю за помощь в подготовке @erlanbekchurin", - написал он у себя в Instagram.

На третьем этапе Димаш исполнял песню The Show Must Go On легендарной группы Queen. В прямом эфире концерт показывал телеканал Hunan TV вечером 4 февраля.