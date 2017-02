Димаш стал третьим на третьем этапе конкурса Singer-2017

На третьем этапе конкурса «Singer-2017» Димаш Кудайберген занял третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на вебпортал «Minnanwang».

Как отмечается, Чжао Лэй с народной песней «Чэнду» занял второе место, а Димаш - третье место, Чжан Цзе - четвертое.

«Предваряя эфир, сообщаем, что Тань Цзин, спев песню «Жажда» лучше оригинальной аранжировки, заняла первое место, опередив такого пользующегося большой поддержкой слушателей певца, как Димаш. На этот раз Тань Цзин использовала колоратуру, элементы рок-н-ролла и другие вокальные приемы, которые позволили по-новому насладиться «Жаждой» в стиле мюзикла», - передает портал.

Димаш Кудайберген выступил с песней «Show must go on» группы Queen. Как и некоторые другие конкурсанты, он вышел на сцену с гитаристами. Запись третьего этапа конкурса «I am a singer» состоялась 21 января, а выйдет он в эфир вечером 4 февраля. В социальной сети «Weibo» на странице рабочей группы Димаша опубликованы его фотографии с 3-го этапа конкурса. Там же указано, что стилистом артиста выступает BG Fashion, визажистом и парикмахером - DO Fashion, образ - LANVIN 16AW.

Напомним, ранее китайские СМИ писали, что многие китайские слушатели считают, что Димаш Кудайберген слишком рано продемонстрировал свои вокальные преимущества, а его пение может вызвать «эстетическую усталость». Популярный среди казахов Китая микроблог «Atatek» опубликовал стихотворение Омира Ауганбая «Гордость», посвященное Димашу Кудайбергену.

21 января 2017 года Димаш Кудайберген на первом этапе конкурса «Singer-2017» пел сложную в исполнении песню «SOS d'un terrien en détresse». И зрители, и участники шоу, и известные певцы не скрывали своего удивления талантом казахстанского исполнителя. В китайской соцсети Sina Weibo (аналог Твиттера) число микроблогов о солисте за час достигло 118 тысяч.

28 января 2017 года в телеэфир вышла запись второго этапа «Singer-2017», в котором Димаш занял 1-ое место. Популярный южнокитайский портал «Minnanwang», опубликовавший результаты третьего этапа конкурса «Singer-2017», основан в мае 2011 года корпорацией «Фуцзянь жибао» при поддержке народного правительства провинции Фуцзянь. Размещает новости делового, культурного, образовательного характера, телепередачи не только своего региона, но и всего Китая.