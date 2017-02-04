Из-за метели в трех областях Казахстана закрыты дороги

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Из-за метели в трех областях Казахстана закрыты дороги

Ограничения введены из-за метели и плохой видимости на дорогах.

В Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казахавтодор».

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (92-257 км, г.Эмба-г.Шалкар) для всех видов автотранспорта.

В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534-593 км) для всех видов автотранспорта.

В Южно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Термез-Ташкент-Алматы» (593-632 км) для всех видов автотранспорта.

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