Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима

Бывший глава диссовета ЗКО Нурлан Суюнбаев за рулем служебной машины во время рейда полицейских в Атырау.//кадр из видео

Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района, передает корреспондент « Диапазона».

В 2015 году Нурлан Суюнбаев уволился после того, как в Сети появилось видео с его участием. На видео сотрудники полиции и антикоррупционщики в Атырау остановили служебную машину, за рулем которой находился глава диссовета Западно-Казахстанской области Нурлан Суюнбаев. На просьбу полицейских показать водительские права, Суюнбаев показал свое служебное удостоверение. Стражи порядка тут же сделали ему замечание, что он, наоборот, должен бороться с теми, кто злоупотребляет служебной «корочкой».

Позже пресс-службе департамента госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО сообщили, что Суюнбаев не совершал никакого правонарушения, машина не принадлежит департаменту госслужбы, а в момент съёмок видео председатель диссовета был в отпуске. После этого в департаменте сообщили, что Суюнбаев уволился по собственному желанию.

В январе 2017 года Нурлан Суюнбаев был назначен заместителем акима Айтекебийского района Актюбинской области. До этого, как указано на странице акимата Айтекебийского района в instagram, бывший глава диссовета в 2016 году возглавлял отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог акимата Айтекебийского района.