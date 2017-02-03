Полицейского справившего нужду в Аксае уволили

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Полицейского справившего нужду в Аксае уволили

В Аксае уволили полицейского, справляющего нужду во дворе многоэтажного дома, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местные жители запечатлели справляющего нужду сотрудника органов внутренних дел. Мужчина, при этом, был одет в форменную одежду. Инцидент произошел в городе Аксай Западно-Казахстанской области.

«По результатам служебного расследования за грубое нарушение служебной дисциплины, Этического кодекса государственных служащих РК, полицейский дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД уволен из правоохранительных органов по статье «О правоохранительной службе» (за грубое нарушение служебной дисциплины и совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган)», - говорится в сообщении.

За отсутствие воспитательной работы среди личного состава руководство Бурлинского РОВД и Местной полицейской службы ДВД Западно-Казахстанской области привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

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