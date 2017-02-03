После терактов 2016 года в Казахстане полицейских обучают новым методам обороны

В спеццентре курсы повышения квалификации пройдут порядка 1 000 сотрудников правоохранительных органов в 2017 году.

Центр специальной подготовки сотрудников ОВД открылся на базе ОВД Целиноградского района ДВД Акмолинской области. Новый центр расположен в селе Акмол, передает Kazpravda.kz.

Центр открыт с учетом международного опыта при департаменте спецподготовки МВД, который создан 24 августа 2016 по приказу министра внутренних дел после терактов в Актобе и Алматы, произошедших летом того же года. Его целью является повышение боевой готовности сотрудников полиции.

Стражей порядка учат стрелять на скорость, правильно обороняться, проникать в помещение, применяя тактику досмотра зданий различного типа, приемам рукопашного боя. Вместе с тем полицейские подвергаются не только физическим нагрузкам, но и психологическим.