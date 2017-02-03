Опубликован календарь Премьер-лиги на 2017 год

Представляем Вашему вниманию календарь игр чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.
4 марта (суббота)
Суперкубок РК
"Астана" - "Кайрат"
I тур
8 марта (среда)
Алтай» - «Шахтер»
«Кайсар» - «Окжетпес»
«Кайрат» - «Актобе»
«Тобол» - «Атырау»
«Иртыш» - «Акжайык»
"Ордабасы" - "Астана"
II тур
12 марта (воскресенье)
Акжайык – Шахтер
Иртыш – Астана
Ордабасы – Атырау
Тобол – Актобе
Кайрат – Окжетпес
Кайсар – Алтай
III тур
17 - 18 марта (пятница - суббота)
Шахтер – Кайсар
Алтай – Кайрат
Окжетпес – Тобол
Актобе – Ордабасы
Атырау – Иртыш
Астана – Акжайык
20-28 марта, официальные даты FIFA
IV тур
31 марта (пятница)
Иртыш – Актобе
Ордабасы – Окжетпес
Кайрат – Кайсар
1 апреля (суббота)
Астана – Шахтер
Акжайык – Атырау
Тобол – Алтай
Матчи XVIII тура, 4 апреля (вторник)
Кайрат – Иртыш
Тобол – Ордабасы
V тур
8 апреля (суббота)
Шахтер – Кайрат
Кайсар – Тобол
Алтай – Ордабасы
Окжетпес – Иртыш
Актобе – Акжайык
Атырау – Астана
VI тур
12 апреля (среда)
Атырау – Шахтер
Астана – Актобе
Акжайык – Окжетпес
Иртыш – Алтай
Ордабасы – Кайсар
Тобол – Кайрат
VII тур
16 апреля (воскресенье)
Шахтер – Тобол
Кайрат – Ордабасы
Кайсар – Иртыш
Алтай – Акжайык
Окжетпес – Астана
Актобе – Атырау
19 апреля (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/8 финала
VIII тур
23 апреля (воскресенье)
Актобе – Шахтер
Атырау – Окжетпес
Астана – Алтай
Акжайык – Кайсар
Иртыш – Кайрат
Ордабасы – Тобол
26 апреля (среда), резервный день
IX тур
29 апреля (суббота)
Шахтер – Ордабасы
Тобол – Иртыш
Кайрат – Акжайык
Кайсар – Астана
Алтай – Атырау
Окжетпес – Актобе
Х тур
2 мая (вторник)
Окжетпес – Шахтер
Актобе – Алтай
Атырау – Кайсар
Астана – Кайрат
Акжайык – Тобол
Иртыш – Ордабасы
ХI тур
6 мая (суббота)
Шахтер – Иртыш
Ордабасы – Акжайык
Тобол – Астана
Кайрат – Атырау
Кайсар – Актобе
Алтай – Окжетпес
10 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/4 финала
Второй круг
ХII тур
14 мая (воскресенье)
Шахтер – Акжайык
Астана – Иртыш
Атырау – Ордабасы
Актобе – Тобол
Окжетпес – Кайрат
Алтай – Кайсар
17 мая (среда), резервный день
ХIII тур
20 мая (суббота)
Кайсар – Шахтер
Кайрат – Алтай
Тобол – Окжетпес
Ордабасы – Актобе
Иртыш – Атырау
Акжайык – Астана
24 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, первые матчи
24 мая (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан
ХIV тур
27-28 мая (суббота-воскресенье)*
Шахтер – Астана
Атырау – Акжайык
Актобе – Иртыш
Окжетпес – Ордабасы
Алтай – Тобол
Кайсар – Кайрат
*Матчи с участием команд-участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 28 мая. Остальные матчи 27 мая.
Матчи ХХ тура, 31 мая (среда)
Кайрат – Астана
Ордабасы – Иртыш
ХV тур
3 июня (суббота)
Кайрат – Шахтер
Тобол – Кайсар
Ордабасы – Алтай
Иртыш – Окжетпес
Акжайык – Актобе
Астана – Атырау
5-13 июня, официальные даты FIFA
14 июня (среда), резервный день
ХVI тур
17-18 июня (суббота-воскресенье)*
Шахтер – Атырау
Актобе – Астана
Окжетпес – Акжайык
Алтай – Иртыш
Кайсар – Ордабасы
Кайрат – Тобол
*Матчи с участием команд-участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 17 июня. Остальные матчи 18 июня.
21 июня (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, ответные матчи
21 июня (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан
ХVII тур
24 июня (суббота)
Ордабасы – Кайрат
Иртыш – Кайсар
25 июня (воскресенье)
Тобол – Шахтер
Акжайык – Алтай
Астана – Окжетпес
Атырау – Актобе
ХVIII тур
1 июля (суббота)
Шахтер – Актобе
Окжетпес – Атырау
Алтай – Астана
Кайсар – Акжайык
ХIХ тур
8 июля (суббота)
Астана – Кайсар
Атырау – Алтай
Актобе – Окжетпес
9 июля (воскресенье)
Акжайык – Кайрат
Ордабасы – Шахтер
Иртыш – Тобол
ХХ тур
15 июля (суббота)
Шахтер – Окжетпес
Алтай – Актобе
Кайсар – Атырау
Тобол – Акжайык
ХХI тур
22 июля (суббота)
Астана – Тобол
Актобе – Кайсар
Окжетпес – Алтай
23 июля (воскресенье)
Иртыш – Шахтер
Акжайык – Ордабасы
Атырау – Кайрат
ХХII тур
29 июля (суббота)
Шахтер – Алтай
Окжетпес – Кайсар
Атырау – Тобол
30 июля (воскресенье)
Актобе – Кайрат *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК «Кайрат» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018
Астана – Ордабасы *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК «Ордабасы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018 или участия ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018
Акжайык – Иртыш *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК «Иртыш» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018
7 августа (понедельник), резервный день
Третий круг
XXIII тур, 12-13 августа (суббота-воскресенье)
6 – 12
7 – 5
8 – 4
9 – 3
10 – 2
11 – 1
XXIV тур, 19-20 августа (суббота-воскресенье)
12 – 11
1 – 10
2 – 9
3 – 8
4 – 7
5 – 6
XXV тур, 26-27 августа (суббота-воскресенье)
5 – 12
6 – 4
7 – 3
8 – 2
9 – 1
10 – 11
28 августа - 5 сентября, официальные даты FIFA
XXVI тур, 9 сентября (суббота)
12 – 10
11 – 9
1 – 8
2 – 7
3 – 6
4 – 5
XXVII тур, 16-17 сентября (суббота-воскресенье)
4 – 12
5 – 3
6 – 2
7 – 1
8 – 11
9 – 10
20 сентября (среда), резервный день
XXVIII тур, 23-24 сентября (суббота-воскресенье)
12 – 9
10 – 8
11 – 7
1 – 6
2 – 5
3 – 4
XXIX тур, 30 сентября – 1 октября (суббота-воскресенье)
3 – 12
4 – 2
5 – 1
6 – 11
7 – 10
8 – 9
2 – 10 октября, официальные даты FIFA
11 октября (среда), резервный день
14 октября (суббота), Кубок Республики Казахстан, Финал
XXX тур, 15 октября (воскресенье) *
12 – 8
9 – 7
10 – 6
11 – 5
1 – 4
2 – 3
*матчи с участием команд-участниц финального матча Кубка Казахстана автоматически переносятся на один из резервных дней.
XXXI тур, 21-22 октября (суббота-воскресенье)
2 – 12
3 – 1
4 – 11
5 – 10
6 – 9
7 – 8
25 октября (среда), резервный день
XXXII тур, 28 октября (суббота)
12 – 7
8 – 6
9 – 5
10 – 4
11 – 3
1 – 2
1 – 12
2 – 11
3 – 10
4 – 9
5 – 8
6 – 7
9 ноября (четверг), переходный матч за право участия в Премьер-Лиге-2018
6-14 ноября, официальные даты FIFA
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