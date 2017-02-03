Опубликован календарь Премьер-лиги на 2017 год

Представляем Вашему вниманию календарь игр чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

4 марта (суббота)

Суперкубок РК

"Астана" - "Кайрат"

I тур

8 марта (среда)

Алтай» - «Шахтер»

«Кайсар» - «Окжетпес»

«Кайрат» - «Актобе»

«Тобол» - «Атырау»

«Иртыш» - «Акжайык»

"Ордабасы" - "Астана"

II тур

12 марта (воскресенье)

Акжайык – Шахтер

Иртыш – Астана

Ордабасы – Атырау

Тобол – Актобе

Кайрат – Окжетпес

Кайсар – Алтай

III тур

17 - 18 марта (пятница - суббота)

Шахтер – Кайсар

Алтай – Кайрат

Окжетпес – Тобол

Актобе – Ордабасы

Атырау – Иртыш

Астана – Акжайык

20-28 марта, официальные даты FIFA

IV тур

31 марта (пятница)

Иртыш – Актобе

Ордабасы – Окжетпес

Кайрат – Кайсар

1 апреля (суббота)

Астана – Шахтер

Акжайык – Атырау

Тобол – Алтай

Матчи XVIII тура, 4 апреля (вторник)

Кайрат – Иртыш

Тобол – Ордабасы

V тур

8 апреля (суббота)

Шахтер – Кайрат

Кайсар – Тобол

Алтай – Ордабасы

Окжетпес – Иртыш

Актобе – Акжайык

Атырау – Астана

VI тур

12 апреля (среда)

Атырау – Шахтер

Астана – Актобе

Акжайык – Окжетпес

Иртыш – Алтай

Ордабасы – Кайсар

Тобол – Кайрат

VII тур

16 апреля (воскресенье)

Шахтер – Тобол

Кайрат – Ордабасы

Кайсар – Иртыш

Алтай – Акжайык

Окжетпес – Астана

Актобе – Атырау

19 апреля (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/8 финала

VIII тур

23 апреля (воскресенье)

Актобе – Шахтер

Атырау – Окжетпес

Астана – Алтай

Акжайык – Кайсар

Иртыш – Кайрат

Ордабасы – Тобол

26 апреля (среда), резервный день

IX тур

29 апреля (суббота)

Шахтер – Ордабасы

Тобол – Иртыш

Кайрат – Акжайык

Кайсар – Астана

Алтай – Атырау

Окжетпес – Актобе

Х тур

2 мая (вторник)

Окжетпес – Шахтер

Актобе – Алтай

Атырау – Кайсар

Астана – Кайрат

Акжайык – Тобол

Иртыш – Ордабасы

ХI тур

6 мая (суббота)

Шахтер – Иртыш

Ордабасы – Акжайык

Тобол – Астана

Кайрат – Атырау

Кайсар – Актобе

Алтай – Окжетпес

10 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/4 финала

Второй круг

ХII тур

14 мая (воскресенье)

Шахтер – Акжайык

Астана – Иртыш

Атырау – Ордабасы

Актобе – Тобол

Окжетпес – Кайрат

Алтай – Кайсар

17 мая (среда), резервный день

ХIII тур

20 мая (суббота)

Кайсар – Шахтер

Кайрат – Алтай

Тобол – Окжетпес

Ордабасы – Актобе

Иртыш – Атырау

Акжайык – Астана

24 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, первые матчи

24 мая (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан

ХIV тур

27-28 мая (суббота-воскресенье)*

Шахтер – Астана

Атырау – Акжайык

Актобе – Иртыш

Окжетпес – Ордабасы

Алтай – Тобол

Кайсар – Кайрат

*Матчи с участием команд-участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 28 мая. Остальные матчи 27 мая.

Матчи ХХ тура, 31 мая (среда)

Кайрат – Астана

Ордабасы – Иртыш

ХV тур

3 июня (суббота)

Кайрат – Шахтер

Тобол – Кайсар

Ордабасы – Алтай

Иртыш – Окжетпес

Акжайык – Актобе

Астана – Атырау

5-13 июня, официальные даты FIFA

14 июня (среда), резервный день

ХVI тур

17-18 июня (суббота-воскресенье)*

Шахтер – Атырау

Актобе – Астана

Окжетпес – Акжайык

Алтай – Иртыш

Кайсар – Ордабасы

Кайрат – Тобол

*Матчи с участием команд-участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 17 июня. Остальные матчи 18 июня.

21 июня (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, ответные матчи

21 июня (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан

ХVII тур

24 июня (суббота)

Ордабасы – Кайрат

Иртыш – Кайсар

25 июня (воскресенье)

Тобол – Шахтер

Акжайык – Алтай

Астана – Окжетпес

Атырау – Актобе

ХVIII тур

1 июля (суббота)

Шахтер – Актобе

Окжетпес – Атырау

Алтай – Астана

Кайсар – Акжайык

ХIХ тур

8 июля (суббота)

Астана – Кайсар

Атырау – Алтай

Актобе – Окжетпес

9 июля (воскресенье)

Акжайык – Кайрат

Ордабасы – Шахтер

Иртыш – Тобол

ХХ тур

15 июля (суббота)

Шахтер – Окжетпес

Алтай – Актобе

Кайсар – Атырау

Тобол – Акжайык

ХХI тур

22 июля (суббота)

Астана – Тобол

Актобе – Кайсар

Окжетпес – Алтай

23 июля (воскресенье)

Иртыш – Шахтер

Акжайык – Ордабасы

Атырау – Кайрат

ХХII тур

29 июля (суббота)

Шахтер – Алтай

Окжетпес – Кайсар

Атырау – Тобол

30 июля (воскресенье)

Актобе – Кайрат *

* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК «Кайрат» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018

Астана – Ордабасы *

* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК «Ордабасы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018 или участия ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018

Акжайык – Иртыш *

* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК «Иртыш» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018

7 августа (понедельник), резервный день

Третий круг

XXIII тур, 12-13 августа (суббота-воскресенье)

6 – 12

7 – 5

8 – 4

9 – 3

10 – 2

11 – 1

XXIV тур, 19-20 августа (суббота-воскресенье)

12 – 11

1 – 10

2 – 9

3 – 8

4 – 7

5 – 6

XXV тур, 26-27 августа (суббота-воскресенье)

5 – 12

6 – 4

7 – 3

8 – 2

9 – 1

10 – 11

28 августа - 5 сентября, официальные даты FIFA

XXVI тур, 9 сентября (суббота)

12 – 10

11 – 9

1 – 8

2 – 7

3 – 6

4 – 5

XXVII тур, 16-17 сентября (суббота-воскресенье)

4 – 12

5 – 3

6 – 2

7 – 1

8 – 11

9 – 10

20 сентября (среда), резервный день

XXVIII тур, 23-24 сентября (суббота-воскресенье)

12 – 9

10 – 8

11 – 7

1 – 6

2 – 5

3 – 4

XXIX тур, 30 сентября – 1 октября (суббота-воскресенье)

3 – 12

4 – 2

5 – 1

6 – 11

7 – 10

8 – 9

2 – 10 октября, официальные даты FIFA

11 октября (среда), резервный день

14 октября (суббота), Кубок Республики Казахстан, Финал

XXX тур, 15 октября (воскресенье) *

12 – 8

9 – 7

10 – 6

11 – 5

1 – 4

2 – 3

*матчи с участием команд-участниц финального матча Кубка Казахстана автоматически переносятся на один из резервных дней.

XXXI тур, 21-22 октября (суббота-воскресенье)

2 – 12

3 – 1

4 – 11

5 – 10

6 – 9

7 – 8

25 октября (среда), резервный день

XXXII тур, 28 октября (суббота)

12 – 7

8 – 6

9 – 5

10 – 4

11 – 3

1 – 2

1 – 12

2 – 11

3 – 10

4 – 9

5 – 8

6 – 7

9 ноября (четверг), переходный матч за право участия в Премьер-Лиге-2018

6-14 ноября, официальные даты FIFA